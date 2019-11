Lazio Udinese, ecco i convocati di Gotti: c’è Pussetto

Ecco la lista dei convocati dell’Udinese diramata da mister Gotti per la sfida dell’Olimpico

Domani pomeriggio andrà in scena Lazio-Udinese, sfida valida per la 14^ giornata del campionato Serie A TIM. Luca Gotti, tecnico dei friulani, ha diramato la lista dei convocati per il match in programma alle ore 15:00.

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan;

Difensori: Sierralta, Samir, Opoku, Ekong, Nuytinck, Ter Avest, Larsen, De Maio, Beco;

Centrocampisti: Fofana, de Paul, Walace, Mandragora, Kubala, Barak;

Attaccanti: Okaka, Lasagna, Pussetto, Nestorovski, Teodorczyk.