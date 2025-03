Lazio Udinese, tegola per Baroni a poche ore dal match?

Lazio Udinese, gli ultimi aggiornamenti in vista della sfida di questa sera. Ecco cosa filtra

Secondo quanto riporta Il Messaggero, questa sera Nuno Tavares dovrebbe saltare il match della Lazio contro l’Udinese, ieri il giocatore avrebbe accusato un problema muscolare in chiusura di allenamento e per non rischiare ulteriormente oggi dovrebbe restare in panchina per evitare uno stop prolungato. Al suo posto dovrebbe scendere in campo Lazzari.