Lazio, tutto fatto per Muriqi: trovato dopo un mese l’accordo col Fenerbahce

La Lazio ha trovato l’accordo col Fenerbhace per assicurarsi le prestazioni di Vedat Muriqi.

Vedat Muriqi può finalmente considerarsi un calciatore della S.S.Lazio. Il centravanti kosovaro aveva dato da settimane l’ok alla Lazio e si era detto spazientito per un accordo tra i due club che stentava ad arrivare. E che è arrivato proprio qualche minuto fa. La Lazio ha accontentato le pretese del Fenerbahce, Muriqi dovrebbe arrivare nella Capitale per oltre 20 milioni di euro e firmare un quinquennale da 2,6 milioni di euro a stagione bonus compresi. Si chiude così un tormentone durato oltre 35 giorni. In corso lo scambio di documenti tra club.