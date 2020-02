Lazio, tutti i risultati del weekend del settore giovanile

Lazio, tutti i risultati maturati dal settore giovanile in questo weekend. Due sconfitte e una vittoria per i biancocelesti

Un fine settimana con l’amaro in bocca per il settore giovanile: due sconfitte e una sola vittoria per i ragazzi che sono scesi in campo questo fine settimana con l’aquila sul petto. L’unica ad aver ottenuto i tre punti è l’Under 14 di mister Gonini che ha vinto nella trasferta contro il Tor Sapienza per 3-2 con i gol dei biancocelesti Marinaj, Paparelli e Bigotti. Sconfitte invece l’Under 15 e Under 16 biancoceleste che hanno subito sul campo della Juventus: la compagine di Rocchi ha subito un a rimonta e il match è finito 2-1 per i padroni di casa (Brasili per i biancocelesti poi Anghelè e Vacca per gli juventini). I ragazzi di Bonatti invece hanno perso 2-0 (Galante e Turco per i bianconeri).