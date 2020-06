Lazio, i tifosi: «Appuntamento alle 16:00 a Formello per caricare i ragazzi!»

I tifosi della Lazio rispondo presente, prima della partenza oggi si ritroveranno a Formello per caricare la squadra

Non saranno a Bergamo per sostenere la Lazio ma non faranno di certo mancare il loro calore ai biancocelesti. I tifosi sono pronti e proprio per questo oggi si ritroveranno a Formello per sostenere la squadra di Inzaghi prima della partenza. Ecco il comunicato degli Ultras Lazio.

«Si riparte! Non potremo seguire la Squadra in quel di Bergamo, ma non la lasceremo mai sola. Appuntamento martedì 23 giugno alle ore 16 davanti al distributore “Eni” prima del centro sportivo di Formello per caricare i ragazzi in vista della partita contro l’Atalanta. In questo periodo delicato, un modo per sostenere i nostri colori! Che nessun si tiri indietro, che non si ceda di un metro. Ultras Lazio».