Tudor Lazio, il tecnico sprona la squadra ad attaccare: ha questa idea

Lazio, Tudor sprona la squadra ad attaccare: il tecnico ha questa idea. Le ultime novità sulla parte tattica

Igor Tudor sta preparando la sua Lazio, e lo sta facendo partendo dall’ allenamento. Il tecnico vuole una squadra che vada all’assalto dell’avversario ma che abbia anche il giusto equilibrio.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il primo obiettivo di Tudor è quello di tornare a segnare, il secondo giocare uomo su uomo con l’impostazione della difesa a 3. In attacco l’imperativo è che ci siano 7 uomini: dal centravanti passando per i trequartisti del 3-4-2-1. A loro si aggiungono tre centrocampisti su quattro e un difensore, il braccetto di destra o di sinistra.