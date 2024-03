Lazio, Tudor si concentra sul presente e sul futuro: il tecnico ha degli obiettivi chiari per questa stagione. Tutti i dettagli

Come riporta Il Messaggero, il nuovo tecnico della Lazio, Tudor, si concentra sul presente e sul futuro. Questa stagione non è ancora finita, nel contratto dell’allenatore fino al 2025 c’è un premio per la vittoria della Coppa Italia (50 mila euro, obiettivo primario) e per la qualificazione in Champions (150mila euro).

Tudor ieri nella prima seduta di allenamento con la squadra ha abbozzato subito una difesa a 3 nella partitella nove contro nove della mattina, più il 3-4-2-1 nel pomeriggio. Il tecnico croato corre veloce per raggiungere dei risultati prima possibile.