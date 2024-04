Lazio, Tudor concede il riposo per la giornata di domani: le ultime sulla situazione in casa biancoceleste

Seduta di scarico oggi per la Lazio di Igor Tudor, uscita vincitrice dalla sfida di campionato di ieri contro il Verona.

Concesso una giornata di riposo ai biancocelesti per domani, con la squadra che si troverà a Formello martedì per iniziare il lavoro in vista del Monza.