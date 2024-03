Lazio, Tudor studia anche la difesa: maglia da titolare per Gila? Le ultime sulla situazione in casa biancoceleste

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, sta nascendo la Lazio di Igor Tudor, che sta cercando di studiare la formazione migliore per il suo 3-4-2-1.

Prove in difesa per il tecnico croato, con un terzetto provato ieri in allenamento: Romagnoli al centro, affiancato da Casale e Gila, con lo spagnolo che potrebbe ritagliarsi un ruolo fondamentale nel reparto difensivo.