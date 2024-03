Lazio, Guendouzi potrebbe ritrovare Tudor: precedenti burrascosi tra i due, che hanno lavorato insieme ai tempi del Marsiglia

La notizia del probabile approdo di Tudor sulla panchina della Lazio sembra aver fatto breccia nel cuore di tante persone, ma non in quello di Matteo Guendouzi, centrocampista biancoceleste.

Come riportato dal Messaggero, il centrocampista francese non sembrerebbe molto felice di ritrovare il suo ex tecnico a Marsiglia. Tra i due non è mai scattata la scintilla, tanto che l’allenatore croato ha sempre preferito altri giocatori al centrocampista francese, che in estate aveva chiesto la cessione.