Lazio tritatutto lontano da Roma: seconda in Serie A per punti conquistati in trasferta

È una Lazio corsara quella di Simone Inzaghi: la squadra biancoceleste è seconda in Serie A per punti conquistati in trasferta

La Lazio ha superato l’Atalanta a Bergamo con una prova di forza schiacciante. I biancocelesti si sono imposti dal primo minuto conquistando tre punti meritatissimo e rilanciandosi in zona Champions.

Un’altra vittoria in trasferta per la squadra di Inzaghi (la sesta del suo campionato) che, come riporta Lazio Page, la lancia al secondo posto nella speciale classifica delle formazioni con più punti ottenuti fuori casa.