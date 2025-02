Lazio, tris biancoceleste al Parma allo stadio Tardini: ecco quando accadeva

La Lazio allenata da Roberto Mancini affrontò il Parma in occasione della ventesima giornata del campionato italiano di massima serie

Di seguito il comunicato della Lazio

COMUNICATO– Era l’8 febbraio del 2004. La Lazio allenata da Roberto Mancini affrontò il Parma in trasferta allo Stadio Ennio Tardini in occasione della ventesima giornata del campionato italiano di massima serie.

Nella prima frazione di gioco è proprio la Prima Squadra della Capitale a cercare insistentemente la rete del vantaggio, ma riesce in tale obiettivo al 40’: ai biancocelesti viene concesso un calcio di rigore per una trattenuta di Castellini su Corradi e, dagli undici metri, Lopez non sbaglia.

La doppietta dell’argentino arriva al 57’: questa volta Lopez riesce a battere Frey con un diagonale da posizione defilata sulla sinistra. Doppio vantaggio per la compagine biancoceleste. La Lazio chiude la pratica al 65’ grazie al solito Loppez che scappa sulla sinistra e mette al centro per Corradi; il numero 9 insacca di testa da pochi passi.