Lazio, trequartista in arrivo: da Callejon a Mata, ecco i nomi

La Lazio è alla ricerca di un trequartista. Il Messaggero fa il punto della situazione.

Il presidente Lotito lavora senza sosta per una Lazio più forte. «Arriveranno altri giocatori». Il ritorno di Hoedt dal Southampton è un affare fatto: prestito gratuito più diritto di riscatto intorno ai 6 milioni di euro. In arrivo un trequartista. In pole position lo svincolato Callejon, mentre spunta la suggestione Mata, 32enne dello United in scadenza nel 2021. Il ds Tare e il tecnico Inzaghi hanno carta bianca sul mercato: il presidente non entra nelle questione tecniche. Si attendono novità sulle uscite di Bastos e Caicedo, e sull’ufficialità di Fares. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.