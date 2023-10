Lazio, tre giocatori lasciano Formello: Sarri li perde durante la sosta Nazionali. Restano gli infortunati Immobile, Zaccagni e Provedel

Il Corriere dello Sport fa il punto sui giocatori della Lazio che hanno lasciato Formello in questi giorni per raggiungere le rispettive nazionali. Immobile, Zaccagni e Provedel erano stati convocati da Spalletti, ma non hanno potuto raggiungere Coverciano a causa dei rispettivi infortuni.

Per questo sono partiti soltanto in tre: Marusic, Hysaj e Vecino. L’uruguaiano parteciperà ai due match di qualificazione ai Mondiali contro la Colombia giovedì 17 e il Brasile mercoledì Marusic sarà impegnato con il suo Montenegro giovedì 12 in amichevole con il Libano, poi martedì contro la Serbia. Infine Hysaj che negli stessi giorni del montenegrino sfiderà invece la Repubblica Ceca e la Bulgaria con la maglia dell’Albania.