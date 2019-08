Lazio, tre anni fa l’esordio in maglia biancoceleste di Immobile, Wallace e Lukaku

Il 21 agosto del 2016 esordirono con la maglia della Lazio Wallace, Immobile e Lukaku: i biancocelesti affrontavano l’Atalanta

Tre anni fa, precisamente il 21 agosto del 2016, esordivano con la maglia con l’aquila sul petto tre attuali giocatori della Lazio: Immobile, Wallace e Lukaku. Prima giornata della stagione 2016/17, il club capitolino affrontava l’Atalanta. Quella partita venne vinta, in modo rocambolesco, per 3 a 4 dagli stessi biancocelesti, anche grazie alla rete di ‘Ciruzzo’ che siglò in quell’occasione la prima marcatura della sua avventura nella Capitale. Poi arrivarono le firme di Hoedt, Lombardi e Cataldi. Una vittoria conquistata con grinta su un campo difficile, che per i tre giocatori della Lazio in questione evoca dolci ricordi.