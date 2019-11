Lazio, Tramezzani: «Mi aspetto un Celtic sulla difensiva. Immobile? Mancini dovrebbe…»

Paolo Tramezzani è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale per esprimersi sul match contro il Celtic di domani

Paolo Tramezzani, ex difensore, si è espresso sulla Lazio ai microfoni della radio ufficiale. Di seguito, le sue dichiarazioni su Immobile e sulla partita di domani contro il Celtic: «Immobile nella Lazio gioca in modo diverso rispetto alla Nazionale. Ciro è più coinvolto nel gioco, forse Mancini dovrebbe costruire la squadra intorno a lui come ha fatto Inzaghi. Sta avendo una continuità spaventosa in questi anni, è un valore aggiunto. Contro il Celtic sarà una partita fondamentale, all’andata la Lazio perse immeritatamente dimostrando però di essere superiore agli scozzesi. Dal Celtic mi aspetto una gara difensiva come a Glasgow, anche perché la Lazio fisicamente ha dimostrato di non soffrire gli avversari. Inzaghi inoltre sfrutterà la sua maggiore qualità, come quella di Milinkovic e Luis Alberto. Loro sono fondamentali nel 3-5-2 di Inzaghi».