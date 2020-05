Lazio, tra rinnovi e prestiti: ecco la situazione

Lazio, in casa biancoceleste si lavora già alla prossima stagione: tra i rinnovi e il ritorno dei giocatori in prestito

Tutto fermo per quanto riguarda il calcio giocato anche se la Lazio si sta già muovendo in vista della prossima stagione. Per quanto concerne i rinnovi la società ha già predisposto il piano offrendo un contratto quinquennale a Cataldi, e un rinnovo per un anno (vista l’età) a Parolo e Lulic. Manca solo l’ufficialità ma a meno di clamorosi ribaltamenti di fronte gli accordi di massima sono già stati trovati.

Come riporta TMW, ci sono però anche quei giocatori in prestito che dovranno tornare alla base: Wallace, Badelj, Berisha, Durmisi. La speranza è che possano essere riscattati anche se la situazione di emergenza legata al coronavirus ha certamente spostato molti equilibri.