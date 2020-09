Lazio, tra le note liete di Auronzo c’è Akpa Akpro: rimarrà in rosa

Calciomercato Lazio, non ci saranno nuovi innesti a centrocampo. Confermato Akpa Akpro, ex di Tolosa e Salernitana

Akpa Akpro ha convinto Simone Inzaghi e rimarrà in rosa, passando dalla Serie B alla Champions League. Franco-ivoriano classe 1992, per gli addetti ai lavori è stato considerato tra i migliori calciatori dello scorso campionato cadetto, può giocare da mezz’ala e garantisce affidabilità nella fase di copertura.

Il quasi ventottenne dovrebbe essere inserito nella lista per la Serie A e per la Coppa Italia, è tra le note liete del ritiro di Auronzo, in 11 giorni ha convinto il tecnico e lo staff biancoceleste.