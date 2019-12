Lazio, Tovalieri: «I biancocelesti fanno paura!»

Sandro Tovalieri, ex giallorosso, ha parlato del momento in casa Lazio

Sandro Tovalieri, ex Roma, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione in casa Lazio. Ecco ciò che ha detto.

PARLA TOVALIERI – «La Lazio è una delle squadre più in forma della Serie A, poi battere la Juventus in questo modo genera grande entusiasmo. I giocatori che ha davanti fanno paura a tutti. La squadra di Inzaghi gioca un bellissimo calcio, ma le mancano alcuni ricambi. Finché i titolari funzionano, può lottare con tutti».