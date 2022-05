Lazio, tournéè in America durante i Mondiali?

In casa Lazio si pensa già a progettare il futuro. L”idea è quella di una tournée in America durante i mondiali in Qatar

Secondo quanto rivelato da Il Corriere dello Sport, la società starebbe valutando l’ipotesi nel periodo compreso tra novembre e dicembre. Attualmente si tratterebbe solo di un’idea, anche perché la squadra sarebbe priva dei suoi giocatori migliori, tranne gli italiani, che saranno impegnati con le nazionali.