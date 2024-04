Lazio, tour de force per i biancocelesti: ecco tutti gli impegni del mese di aprile. Il programma completo

Seconda vittoria consecutiva in campionato quella della Lazio ottenuta contro la Juve: decisivo il gol di Adam Marusic. Ma le sfide non sono finite, per questo mese gli uomini di Tudor sono chiamati a disputare diverse gare impegnative. Di seguito, il calendario completo dei biancocelesti nel mese di aprile con date e orari.

Coppa Italia: Juventus-Lazio, martedì 2 aprile ore 21:00

Serie A: Roma-Lazio, sabato 6 aprile ore 18:00

SerieA: Lazio-Salernitana, venerdì 12 aprile ore 20:45

Serie A: Genoa-Lazio, venerdì 19 aprile ore 18:30

Coppa Italia: Lazio-Juve, martedì 23 aprile ore 21:00

Serie A: Lazio-Verona, domenica 28 aprile ore 15:00