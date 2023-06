Lazio-Torreira, tutto pronto per la chiusura: l’argentino aspetta il via libera

Calciomercato Lazio, si scalda l’affare Torreira: il ragazzo vuole solo i biancocelesti e aspetta il via libera per partire

Lucas Torreira è il grande obiettivo di Maurizio Sarri per quanto riguarda il calciomercato Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il ragazzo ha dato piena disponibilità al club biancoceleste per il trasferimento a Formello e aspetta solo il via libera per partire.

Lotito è pronto all’affondo decisivo: a fronte di una richiesta di poco superiore ai 10 milioni, il patron prepara un’offerta di prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. Il Galatasaray inizialmente aveva bocciato l’idea del prestito ma con l’imminente arrivo di Paredes il club si sta ammorbidendo di fronte a questa ipotesi. L’ex Fiorentina può diventare il primo colpo della Lazio.