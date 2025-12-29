News
Lazio, possibile ritorno per Hysaj e Gigot: Sarri valuta la convocazione per le gare di gennaio
Lazio, Hysaj e Gigot di nuovo arruolabili: ecco perché Sarri potrebbe convocarli nelle sfide di gennaio
Inizia la settimana che porterà alla prima sfida del 2026 e Maurizio Sarri può finalmente tornare a sorridere. Il tecnico biancoceleste avrà infatti a disposizione quasi tutta la rosa, fatta eccezione per l’infortunato Rovella e per Dele‑Bashiru e Dia, entrambi impegnati in Coppa d’Africa. Una situazione che non si verificava da tempo e che permette alla Lazio di preparare il match con maggiore serenità.
Le buone notizie non finiscono qui: tra i convocati potrebbero rientrare anche Hysaj e Gigot, attualmente fuori lista. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’apertura del mercato consente modifiche continue ai nominativi, rendendo possibile il loro reinserimento. Una possibilità particolarmente concreta per Hysaj, escluso dalla lista per il campionato a fine novembre.
Diverso invece il discorso per Gigot, che oltre a essere fuori lista non rientra più nei piani tecnici del club. Il difensore francese dovrebbe comunque cercare una nuova sistemazione nel mese di gennaio, ma nel frattempo potrebbe tornare disponibile per ampliare le rotazioni in vista dell’inizio del nuovo anno.
