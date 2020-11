La Lazio in campo a Formello per preparare la sfida contro lo Zenit: riecco Luiz Felipe

Tra poco più di 24 ore la Lazio scenderà in campo contro lo Zenit per la quarta giornata della fase a gironi della Uefa Champions League. Dopo le conferenze del pomeriggio del tecnico Simone Inzaghi e di Joaquín Correa, la squadra si è ritrovata sul terreno di gioco di Formello per preparare al meglio la sfida contro i russi.

Diversi i dubbi di formazione per il tecnico piacentino: a centrocampo, insieme a Lucas Leiva e Luis Alberto, scenderà uno tra Marco Parolo e Jean Daniel Akpa Akpro. Il secondo dubbio riguarda la fascia sinistra, dove a contendersi un posto ci sono Adam Marusic e Mohamed Fares. A destra confermato Lazzari, cosi come Reina tra i pali ed Acerbi in difesa, insieme a Stefan Radu e il rientrante Luiz Felipe. Davanti dovrebbero partite Joaquín Correa e Ciro Immobile.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.