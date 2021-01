Lazio, torna Immobile: il centravanti punta il Sassuolo

La Lazio inizia a preparare la sfida contro il Sassuolo: le ultime da Formello all’indomani della vittoria in Coppa Italia

La Lazio torna in campo all’indomani della vittoria contro il Parma, arrivata negli ultimi minuti grazie ad una rete di Vedat Muriqi.

Al Fersini si rivede Ciro Immobile, escluso dalla lista dei convocati nel match di ieri sera contro i ducali. Il centravanti tornerà a guidare l’attacco biancoceleste contro il Sassuolo. Inzaghi ha ritrovato anche Correa, ieri in campo nonostante una prova tutt’altro che esaltante. Conto gli emiliani, torneranno anche Reina e Leiva il brasiliano ieri assente per squalifica). In gruppo si rivede anche Felipe Caicedo. Ancora fermo Danilo Cataldi.