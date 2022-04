Lazio Torino, Zaccagni in difficoltà: «Sconfortante...»

Prestazione non esaltante quella di Mattia Zaccagni in Lazio-Torino. In campo per tutta la partita, ma senza squilli

Prestazione insufficiente quella di Mattia Zaccagni in Lazio-Torino. L’esterno biancoceleste è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti di gioco, senza però riuscire a dare mai la scossa sulla fascia sinistra. Per il Corriere dello Sport la partita dell’ex Verona è da 5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Sconfortante. Non si è mai smarcato, non si è mai involato».