Lazio-Torino, un titolare granata a rischio per il match di sabato

Lazio-Torino, Ivan Juric in vista della partita di sabato rischia di dover fare a meno di un titolare contro i biancocelesti

Sabato pomeriggio la Lazio tornerà in campo per sfidare il Torino di Juric, che rischia di dover fare i conti con la possibile assenza di un titolare. Si tratta di Ricci, che era stato assente per un possibile rischio di lesioni muscolari, potrebbe saltare il match contro i biancocelesti perchè Juric non vuole rischiare una ricaduta ancor più lunga.

In caso il centrocampista non dovesse farcela, il tecnico dei granata opterebbe per le soluzioni Linetty oppure Vlasic e Adopo.