Succede davvero di tutto in Lazio Torino. Tensione altissima in campo ma anche in tribuna e a fine gara si sfiora la rissa

All’Olimpico succede di tutto tra Lazio e Torino. La gara si accende già con l’arbitraggio piuttosto discusso di Fabbri, che annulla un gol regolare ad immobile e non concede due rigori su Muriqi, dando invece quello «meno evidente» su Immobile, come evidenzia il Corriere dello Sport. A fine gara, poi, il caos: una rissa a partita finita in campo, con urla e insulti anche in tribuna. Tensione altissima culminata poi con le “accuse” di Cairo ad Immobile, denunciate da quest’ultimo sui social.

Il Messaggero rivela poi che scintille e parole grosse sono volate anche tra Cairo e Lotito, che sono arrivati ad avere un faccia a faccia piuttosto acceso. I due sono stati divisi e portati via.