Lazio Torino, quanti dubbi per Sarri: tre i calciatori a rischio

Lazio-Torino, Maurizio Sarri deve sciogliere molti dubbi di formazione: in tre rischiano di saltare la sfida. Tutti i dettagli

Come riporta Il Messaggero, dopo il deludente pareggio contro il Monza, la Lazio di Maurizio Sarri si prepara ad ospitare sempre all’Olimpico il Torino di Juric.

Per la gara il tecnico toscano ha diversi dubbi: tre in particolare riguardano le condizioni fisiche di Zaccagni, Patric e Romagnoli. I calciatori in questione sono apparsi decisamente affaticati, quasi al limite dello stiramento, e quindi Sarri potrebbe decidere di concedere un turno di riposo a tutti e tre per evitare infortuni pericolosi in questa fase della stagione.