Lazio-Torino: segnalati ululati razzisti verso Singo e Karamoh. Gli ululati indirizzati ai due giocatori granata provenivano dalla Curva Nord

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport ieri durante la partita tra Lazio e Torino all’Olimpico, dalla Curva Nord, sarebbero partiti degli ululati indirizzati ai giocatori del Torino, Singo e Karamoh.

Singo è diventato il bersaglio di alcuni tifosi capitolini quando è entrato in possesso palla e quando si è lanciato in duelli difensivi nella ripresa. Karamoh, invece, nell’ultimo spezzone della partita. Al termine della gara Juric ha commentato la situazione ai cronisti presenti in Conferenza stampa:

JURIC– «Purtroppo se gli episodi di razzismo si ripetono in continuazione in campionato è perchè le leggi che puniscono queste persone non sono sufficienti»