Lazio e Torino al lavoro per uno scambio di mercato clamoroso! Ecco cosa sta succedendo, i dettagli

Lazio e Torino trattano uno scambio a sorpresa: tutti i dettagli sulla possibile operazione di gennaio

Possibile movimento a sorpresa nel mercato di gennaio: Lazio e Torino stanno valutando uno scambio a centrocampo. Le due società hanno avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione, che potrebbe coinvolgere due profili giovani e di prospettiva.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Lazio avrebbe messo nel mirino Ivan Ilic, classe 2001, già visto in Serie A con l’Hellas Verona e passato anche da Manchester City e Stella Rossa. Il serbo è considerato un giocatore ideale per il sistema di Maurizio Sarri, che apprezza le sue qualità tecniche e la capacità di muoversi tra le linee.

Per arrivare a Ilic, i biancocelesti sarebbero pronti a inserire nella trattativa Reda Belahyane, centrocampista franco‑marocchino classe 2004, ex Nizza e anch’egli transitato per Verona. Il giovane talento potrebbe trasferirsi al Torino come contropartita tecnica, aprendo così la strada allo scambio.

