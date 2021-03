Lazio Torino, match a rischio: oggi arriverà la decisione della Lega

Il medico della ASL di Torino Roberto Testi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione del Torino alla vigilia della Lazio

Ancora incerto il futuro della sfida tra Lazio e Torino. Le due squadre dovrebbero sfidarsi domani sera allo Stadio Olimpico di Roma, ma visto il caos legato al Covid-19 in casa granata, il match è in forte rischio. Oggi ci sarà la decisione della Lega di Serie A in merito a questa sfida. Nel frattempo, il medico della ASL di Torino Roberto Testi ha parlato della situazione del Toro in un’intervista.

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti: «Il 23 febbraio abbiamo disposto una quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra del Torino di almeno sette giorni e ribadisco che la quarantena di quel gruppo durerà fino alla mezzanotte di martedì 2 marzo. La quarantena si scioglierà da mercoledì solo se non ci saranno nuovi positivi per il secondo giro di tamponi consecutivo. Ci troviamo di fronte a un focolaio infettivo diverso, a causa della presenza della variante inglese, e l’incubazione di questa malattia può essere anche di dieci giorni».