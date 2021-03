Lazio Torino, i possibili scenari in caso di sospensione del match

Alla vigilia della sfida tra Lazio e Torino, ancora non è chiaro se domani si giocherà o meno: in caso di sospensione, ecco le possibilità

Siamo alla vigilia di un’altra sfida per la Lazio, che domani alle 18:30 dovrebbe affrontare il Torino. Il condizionale è d’obbligo perché, vista la situazione in casa granata, il match è in forte rischio; anzi, le sensazioni generali indicano che probabilmente verrà sospeso.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nel caso si procedesse con la sospensione della sfida, ci sono due possibili scenari. Il primo prevede l’assegnazione della vittoria per 3-0 a tavolino alla Lazio, con il conseguente ricorso del Toro e tutta la trafila legale che porterebbe a revocare questa decisione, come avvenuto per il caso di Juventus Napoli, e a far rigiocare la gara. La seconda possibilità prevede che, tenendo conto del precedente tra bianconeri e partenopei, la Lega di Serie A decida di rinviare direttamente la data dell’incontro, evitando così tutta l’inutile battaglia giudiziaria. Nelle prossime ore si attendono novità su questa situazione.