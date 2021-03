Lazio Torino, quando si gioca: possibile rinvio al 7 aprile

La sfida tra Lazio e Torino, che molto probabilmente oggi non si giocherà, potrebbe essere rinviata al 7 aprile 2021

Inizia un’altra giornata di incertezza per questo campionato. Oggi dovrebbe partire alle 18:30 la 25esima giornata della Serie A 2020-2021, con la sfida tra Lazio e Torino. Tuttavia, questa partita molto probabilmente non si giocherà, a causa della decisione del club granata, insieme alla ASL del capoluogo piemontese, di non partire per Roma.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la gara potrebbe essere recuperata il 7 aprile. In realtà, la Lega Calcio non ha ancora deciso come procedere in caso di mancata partenza del Toro. Visto il precedente di Juventus Napoli, potrebbe rinviare direttamente il match, senza assegnare la vittoria a tavolino ai biancocelesti e aspettare di procedere con le operazioni giudiziarie in seguito ai ricorsi del club di Cairo.