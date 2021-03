Lazio Torino, oggi al via le analisi del giudice sportivo: decisione a breve

Oggi cominceranno le analisi del giudice sportivo in merito al mancato match tra Lazio e Torino: entro 10 giorni la decisione

Un’altra brutta pagina del calcio italiano è stata scritta nella serata di martedì allo Stadio Olimpico di Roma. Ancora una volta, il protocollo diramato dalla Lega Calcio e firmato da tutti e 20 i club di Serie A è stato sorpassato dalla decisione di una ASL e dalla volontà di un club.

Infatti, martedì sera non si è giocata la sfida tra Lazio e Torino, valevole per la 25esima giornata di campionato. Oggi, secondo quanto riportato da La Stampa, inizieranno le analisi del giudice sportivo in merito alla vicenda: la decisione dovrebbe arrivare a breve, entro 10 giorni. Al momento, i presidenti delle due squadre sembrano disposti ad andare fino in fondo, anche in tribunale, pur di conquistare la ragione in questa situazione.