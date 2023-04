Lazio-Torino, la rabbia dei tifosi sui social: «Il loro gol è da annullare»

Lazio-Torino, sui social si è scatenata l’ira dei tifosi biancocelesti i quali non hanno digerito il mancato annullamento del gol granata

E’ una sconfitta che non voleva quella di oggi per la Lazio contro il Torino, che rallenta la corsa Champions dei biancocelesti. Sui social però, i tifosi capitolini si sono rivoltati contro la squadra arbitrale per non aver annullato la rete che ha deciso il match di Ilic.

L’azione che ha portato al gol dell’ex Verona, è partita da una rimessa laterale battuta da Rodriguez, ma l’ex Milan tiene un piede all’interno del campo, ciò scatena l’ira dei tifosi : «Il gol è irregolare, andava annullato»