Lazio-Torino, la Lega ha deciso: ecco di chi è il quarto gol

Luis Alberto o Belotti? La Lega Calcio ha deciso a chi assegnare il quarto gol durante Lazio-Torino: è autogol del Gallo

Luis Alberto o Belotti? La Lazio ha calato il poker sul tavolo dell’Olimpico, davanti ad un Torino inerme, ma il quarto gol ha fatto discutere. Lo spagnolo ha calciato dalla bandierina, la palla si è alzata, ha disegnato una traiettoria perfetta e si è andata a depositare in rete. Un tiro però non troppo pulito che ha infatti trovato la deviazione di Belotti e cha ha fatto sorgere la domanda: autogol del Gallo o magia del numero 10? A rispondere è stata direttamente la Lega Calcio che – come riportato da Fox Sports – non ha dubbi: è autorete, per buona pace di tutti i fantallenatori e per Luis Alberto che, sicuramente, proverà ancora a segnare dal calcio d’angolo.