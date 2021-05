Lazio Torino, Immobile vuole querelare Cairo: la situazione

Continuano gli strascichi polemici di Torino-Lazio: Immobile vorrebbe querelare Cairo per il battibecco nel post partita

Continuano le polemiche dopo Torino-Lazio e dopo lo scontro verbale accesissimo ta Ciro Immobile e Urbano Cairo. Dopo una prima tregua che sembrava esserci stata ieri, ora l’attaccante vorrebbe portare il caso in tribunale.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Immobile starebbe pensando di querelare il presidente granata dopo le parole considerate offensive: «Sono molto triste perché non è questo il calcio che mi piace. Fatto di cattiveria senza motivo. Non si può avere questa rabbia dentro, è assurdo» ha dichiarato. Il centravanti però dovrebbe richiedere l’autorizzazione alla FIGC per non violare la clausola compromissoria.