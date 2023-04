Lazio-Torino, il pubblico biancoceleste risponde presente: il dato sugli spettatori

Lazio-Torino, alla vigilia della partita contro i granata il pubblico biancoceleste risponde presente visto che ci saranno 48mila persone

Archiviata la vittoria contro lo Spezia, la Lazio domani torna in campo per sfidare il Torino di Juric. Alla vigilia del match contro i granata, il pubblico biancoceleste sembrerebbe rispondere presente visto che domani per Lazio-Torino saranno presenti 48mila tifosi biancoazzurri, pronti a spingere la squadra ai tre punti.