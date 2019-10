Lazio-Torino, i tifosi non rispondono presente: solo tremila i tagliandi venduti

Per Lazio-Torino non ci sarà una cornice di pubblico in linea con l’importanza della sfida: sono solo tremila i biglietti venduti

Questa sera all’Olimpico è in programma una gara fondamentale per le sorti della Lazio, alla ricerca della seconda vittoria consecutiva dopo quella di Firenze. La cornice di pubblico, però, non sarà all’altezza dell’importanza della gara. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, sono solo tremila i biglietti venduti per il match di questa sera (126 di questi riservati agli ospiti). Qualche pass in più verrà sicuramente strappato e, contando i 20.300 abbonati, si prevede uno stadio di 25 mila tifosi. Sarà dunque un Olimpico semi-vuoto, per una partita che potrà valere tanto in ottica quarto posto. In contemporanea, infatti, Napoli ed Atalanta si scontreranno al San Paolo, vincere significherebbe prendere qualche punto su almeno una delle due concorrenti.