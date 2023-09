Lazio-Torino: i precedenti con l’arbitro Fabbri. Il bilancio con il fischietto di Ravenna

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i precedenti con l’ arbitro Fabbri che dirigerà la gara col Torino.

I PRECEDENTI– «La designazione arbitrale per la terza giornata di Serie A TIM, ha assegnato la gara Lazio-Torino al signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Il fischietto romagnolo ha già diretto i biancocelesti in 13 occasioni: il bilancio di quest’ultime sorride ai biancocelesti. In 9 circostanze infatti la Lazio ha ottenuto i tre punti, mentre in 3 è uscita sconfitta. Un pareggio completa lo score. Non arbitra la Lazio dal 3-1 interno contro l’Inter dello scorso campionato. Fabbri ha inoltre già diretto un Lazio-Torino, terminato 0-0 nel maggio 2021. Sono invece 15 i precedenti con i granata: 4 vittorie, 7 pareggi e 4 k.o. il bilancio complessivo».