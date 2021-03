Lazio Torino, il Giudice prende tempo: quando arriverà la decisione

Il Giudice Sandulli ha preso tempo sul caso di Lazio Torino e sul ricorso in appello del club biancoceleste. Le ultime

Dopo l’udienza nella Corte Sportiva d’Appello per il caso Lazio-Torino, il giudice Sandulli ha deciso di prendere tempo: si pronuncerà nei prossimi giorni. La Lazio ha messo in discussione il provvedimento retroattivo dell’Asl di Torino, chiedendo dunque il 3 a 0 e facendo riferimento su altri precedenti, come rivela il Corriere dello Sport.

Il Giudice è chiamato a prendere una decisione particolarmente delicata, che richiederà del tempo. Non dovrebbe pronunciarsi prima di un paio di giorni. In caso di rinvio, infatti, la sfida potrebbe recuperarsi non prima del 19 maggio.