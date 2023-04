Lazio-Torino, Ghersini declassato: ripartirà dalla B. L’arbitro è stato infatti designato come VAR per Benevento-Parma di sabato

Il fischietto Davide Ghersini non ripartirà subito dalla massima serie, dopo le discussioni sull’arbitraggio nella gara tra Lazio e Torino vinta dai granata.

Come riporta TMW sono confermate, in parte, le indiscrezioni degli scorsi giorni, l’arbitro non osserverà un periodo di stop lontano dai campi, ma lo aspetterà per un po’ la Serie B. Il fischietto è stato infatti designato come VAR per Benevento-Parma di sabato.