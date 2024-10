Lazio, dopo Torino ed Empoli: Baroni può riprovarci anche con la Juve

Lazio che in questa fase di campionato si trova ad affrontare, per la terza volta consecutiva, dopo Torino ed Empoli, una squadra imbattuta

La squadra guidata da mister Baroni è reduce da due successi consecutivi in campionato, 2-3 in trasferta Torino e 2-1 in casa contro l’Empoli. Sia i granata che gli azzurri, prima del match con i biancocelesti erano imbattuti in Serie A. Stessa situazione in cui versa oggi la Juventus, la squadra di Motta infatti ha ottenuto 3 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte.

La Lazio proverà quindi ad interrompere un’altra striscia positiva. All’Allianz Stadium, dove i capitolini non vincono dal 2017, sarà decisamente più difficile delle due precedenti gare, ma il tecnico toscano è già stato in grado di sorprendere.