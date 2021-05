Lazio Torino, i due obiettivi di Simone Inzaghi nel match dell’Olimpico

La Lazio questa sera affronterà il Torino e Simone Inzaghi ha già fissato i due obiettivi per questa sfida di campionato

Mancano ormai poco meno di 12 ore al fischio d’inizio del match tra Lazio e Torino. La gara dello Stadio Olimpico sarà valevole per il recupero della 25esima giornata del campionato di Serie A e Simone Inzaghi ha già fissato i due obiettivi per questa sfida.

Come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, il tecnico biancoceleste vuole centrare la vittoria innanzitutto per rialzare la sua squadra dopo la sconfitta nel Derby di sabato scorso, migliorando ulteriormente il record di vittorie consecutive in casa, che salirebbe a 13. Inoltre, battendo i granata, il Mister darebbe una grande mano a suo fratello Pippo, in corsa propria con il club piemontese per la salvezza.