Lazio Torino, il comunicato sulla vendita dei biglietti

Lazio Torino, la società biancoceleste ha reso noto attraverso il proprio situo ufficiale le modalità d’acquisto dei ticket: le ultime

Lazio Torino sarà la prossima partita di Serie A cui fischio d’inizio è previsto per il prossimo lunedì 31 marzo alle ore 20:45. Tale match contrappone due squadre in buona forma e che vorranno ottenere sul campo punti importanti per la corsa verso l’Europa.

Per questa ragione ad assistere alla sfida Lazio Torino sarà necessaria l’affluenza del maggior numero possibile di tifosi biancocelesti, richiamati all’adunata dalla società attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito. Qui sono state fornite anche indicazioni sulle corrette modalità di acquisto dei ticket che garantiranno l’accesso allo stadio per il prossimo match di Serie A:

«La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i singoli biglietti per la gara di campionato Serie A Enilive Lazio-Torino, in programma lunedì 31 marzo alle ore 20:45. Per questa gara è stata attivata una speciale tariffa 4 insieme, con cui sarà possibile acquistare 4 biglietti dello stesso settore ad un prezzo vantaggioso. Per poter usufruire di questa iniziativa, è obbligatorio acquistare tutti e 4 i biglietti e contemporaneamente. Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambe con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900. Tutti coloro che sono in possesso della Fidelity Card Millenovecento o Eagle e non sono abbonati, potranno richiedere, al momento dell’acquisto anche online, che il titolo d’ingresso venga caricato elettronicamente sulla stessa».