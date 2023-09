Lazio-Torino, ballottaggio Pedro-Zaccagni: la decisione di Sarri

Ballottaggio in casa Lazio tra Pedro e Mattia Zaccagni, la decisione del tecnico Maurizio Sarri in vista della sfida con il Torino

Ormai manca sempre meno. Una manciata d’ore e Lazio e Torino saranno finalmente in campo per dare il via al turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato. Biancocelesti e granata scenderanno in campo alle 20:45 tra le mura dello Stadio Olimpico alla ricerca di un prezioso successo verso il raggiungimento dei rispettivi obiettivi.

Lo sa bene il tecnico dei capitolini Maurizio Sarri, che dopo un inizio alquanto turbolento non vuole incorrere in ulteriori passi falsi. Per la sfida contro i sabaudi un unico grande dubbio di formazione attanaglia il tecnico campano: il ballottaggio tra Mattia Zaccagni e Pedro. Al momento quest’ultimo sembrerebbe in leggero vantaggio rispetto al primo, con il numero 20 che andrebbe quindi ad accomodarsi in panchina per lasciare spazio al talento spagnolo.