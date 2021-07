Lazio Top 11 radio club: le prime scelte di Maurizio Sarri

Lazio Top 11 radio club: Maurizio Sarri ha diramato la formazione ufficiale che scenderà in campo per la prima sgambata stagionale

Maurizio Sarri ha scelto gli undici che scenderanno in campo per la prima amichevole stagionale contro la Top 11 radio club, in programma alle 18:30. Spicca l’immediata titolarità di Felipe Anderson, Muriqi prima punta. A sinistra spazio a Raul Moro.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Cataldi; Felipe Anderson, Muriqi, Moro.