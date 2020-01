Lazio, Toni Malco incanta Piazza della Libertà VIDEO

Lazio, il cantante Toni Malco si esibisce davanti ai numerosi tifosi biancocelesti presenti in Piazza della Libertà

9 gennaio 2020: la Società Sportiva Lazio compie oggi 120 anni ed è festa grande da ieri in tutta Roma. Piazza della Libertà, dove tutto è nato in quel lontano 1900, è diventata scenario di luogo di storia, di incontri. Durante l’evento che si sta svolgendo nella location biancoceleste il cantante Toni Malco ha cantato «Vola Lazio Vola» davanti ai tifosi presenti che hanno dato il via a una sciarpata. Poco prima di intonare l’inno, ha cantato anche in ricordo di Tommaso Maestrelli. Ecco il video:

