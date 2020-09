Lazio, Paradiso: «Serve un acquisto da Champions! E su Acerbi…»

Le parole di Tommaso Paradiso, ex leader dei Thegiornallisti, sulle frequenze di Radiosei

Sulle frequenze di Radiosei interviene un tifoso d’eccezione: Tommaso Paradiso. L’ex frontman dei Thegiornalisti non ha mai nascosto la sua fede biancoceleste e adesso fa il punto sul mercato attuato dalla società e non solo: «Prima di tutto dico che bello. Fino a qualche anno fa pensavamo se saremmo riusciti ancora ad esistere o meno, mentre ora parliamo di Champions League e calciomercato. Reina? Mi è piaciuto assolutamente il suo acquisto, è un portiere d’esperienza.

ACERBI – «Sulla vicenda Acerbi dico che queste cose accadono a volte quando si va in confusione davanti ai microfoni. Non penso sia stato volutamente scorretto, penso sia stato solo semplicemente confuso e ha parlato di pancia. Dobbiamo tenercelo stretto, è il vero allenatore in campo e non molla mai. È la persona di carisma della rosa».

LULIC – «È uno dei giocatori a cui non possiamo fare a meno, rientra nella classifica di uno dei più grandi calciatori della storia della Lazio. Speriamo possa rientrare presto. Un consiglio a Lotito? Se la campagna acquisti della Lazo finisce qui non è un buon mercato considerando che dobbiamo fare tre competizioni. Serve un arrivo da Champions. Il mio sogno rimane De Paul dell’Udinese. Credo che per i tifosi, un innesto da Champions vada fatto»